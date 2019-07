Quarto posto per l’Italia nella staffetta 4×100 stile libero maschile: azzurri ai piedi del podio dietro USA, Russia e Australia

Si conclude con l’amaro in bocca la staffetta 4×100 stile libero maschile disputata dall’Italia ai Mondiali di Nuoto 2019. Nelle acque di Gwangju, gli azzurri ha fermato il cronometro in 3’11″39, classificandosi quarti. Oro agli Stati Uniti in 3’09″06, secondo posto per la Russia in 3’09″97, terza l’Australia in 3’11″22.

