Mondiali di nuoto 2019 – Delusione a Gwangju per Margherita Panziera: l’azzurra fuori dalla finale dei 100 dorso

Margherita Panziera rimane fuori dalla finale dei 100 metri dorso: grande delusione per l’azzurra a Gwangju

Grande delusione a Gwangju per Margherita Panziera: la nuotatrice azzurra non è riuscita a staccare il pass per la finale dei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto 2019, in corso in Corea del Sud. Panziera ha chiuso la sua semifinale col crono di 59”83, al quinto posto della sua batteria, troppo lontana dalle migliori prestazioni e dunque dal tempo utile per poter accedere in finale.

