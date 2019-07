Mondiali di Nuoto 2019 – Splendido bronzo per Occhipinti nei 25km di fondo, medaglia di legno per Ruffini

Occhipinti terzo nei 25km di fondo ai Mondiali di nuoto di Gwangju, quarto Ruffini. Niente da fare per le azzurre nella gara femminile

Alessio Occhipinti conquista la medaglia di bronzo nella maratona di 25 chilometri nuotata nel mar Giallo dell’Expo Ocean Park di Yeosu con pioggia e vento da sud. Il 23enne romano – tesserato per il CC Aniene, allenato dal tecnico federale Emanuele Sacchi, argento nei 1500 alle Universiadi di Napoli – è alla prima medaglia internazionale della carriera. Chiude con uno svantaggio di 3″3 dal vincitore, il francese Axel Reymond che precede il russo Kirill Belyaev. Quarto Simone Ruffini a 8″7.

“Sapevo di stare bene, ma la medaglia è inaspettata così come quella delle Universiadi – racconta entusiasta – Fino a metà gara ho tenuto un’andatura regolare, controllata. Poi ho provato ad aumentare il ritmo. Avevo buone sensazioni, mi sentivo bene e così ho preso la testa della gara e nell’ultimo giro ho provato a resistere al ritorno degli avversari. La medaglia mondiale è sempre stata un sogno, ma fino a qualche anno fa non immaginavo potesse arrivare nel fondo. Sono nato in vasca, poi ho provato le acque libere, mi sono appassionato e adesso salgo sul podio iridato all’esordio mondiale. Sono veramente felice“.

Il trentenne marchigiano di Tolentino – allenato da Sacchi per Fiamme Oro e CC Aniene – ottiene lo stesso amaro risultato di due anni fa, sul lago Balaton, che segue il successo iridato firmato nel fiume Kazanka nel 2015.

Nella prova femminile s’impone la brasiliana plurimedagliata Marcela Ana Cunha in solitario, con 8″6 di vantaggio sulla tedesca Finnia Wunram, che precede la francese Lara Grangeon, a 18″2. Settima Arianna Bridi a 3’49″6; 13esima Barbara Pozzobon a 4’50″7.

