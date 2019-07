Mondiali Nuoto 2019 – Benedetta Pilato in semifinale nei 50 rana con il record italiano: terza Martina Carraro

Benedetta Pilato conquista l’accesso in semifinale nei 50 rana dei Mondiali di Nuoto 2019 firmando il nuovo record italiano in 29”98: terzo posto per Martina Carraro, anche lei al turno successivo

Mattinata di grande soddisfazione per il nuoto azzurro. Nel sabato che precede l’ultimo giorno dei Mondiali di Nuoto 2019, la 14enne Benedetta Pilato riscrive il record italiano dei 50 rana. La giovane nuotatrice tarantina stacca il pass per la semifinale di Gwangju nuotando in 29″98, risultando essere la prima italiana nella storia a scendere sotto il muro dei 30″. Primo posto per Benedetta Pilato e terzo per Martina Carraro, anche lei in finale con un tempo di 30″38.

