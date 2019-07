Mondiali Nuoto 2019 – Azzurri ok nelle batterie dei 50 rana: Scozzoli e Martinenghi in semifinale

Buon risultato per gli azzurri impegnati nelle batterie dei 50 rana ai mondiali di nuoto 2019: Scozzoli e Martinenghi si qualificano alla semifinale

Subito due buoni risultati per l’Italia nella prima gara in programma quest’oggi ai Mondiali di Nuoto 2019. Nelle batterie dei 50 rana brillano Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi, entrambi qualificati per le semifinali della disciplina. Scozzoli ha chiuso in 27″11, Martinenghi in 27″ netti. Neanche a dirlo, il miglior tempo è dello stratosferico Adam Peaty con 26″28. Questi i semifinalisti dei 50 rana uomini: Peaty, Felipe Lima, Gomes Junior, Sanci, Shymanovich, Prigoda, Yan, Greene, Nikolaev, Martinenghi, Andrew, Scozzoli, Bjerg, Elzerman, Obrovac, Koseki. Fuori Balandin e Titenis

