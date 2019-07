Mondiali Nuoto 2019 – Bronzo a 39 anni, Nicholas Santos il più anziano sul podio a Gwangju: “sto facendo la storia”

Il nuotatore brasiliano è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo nei 50 farfalla a Gwangju, salendo sul podio all’età di 39 anni

Nicholas Santos non dimenticherà facilmente i Mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. Il nuotatore brasiliano infatti è diventato l’atleta più anziano della rassegna iridata a salire sul podio, conquistando il bronzo nei 50 farfalla.

Una prestazione davvero eccellente, che gli ha permesso di ottenere la prima medaglia per il suo Paese all’età di 39 anni, dopo essere stato per giunta invitato dalla FINA a partecipare ai Mondiali. Nicholas ha chiuso al terzo posto dietro l’americano Caeleb Dressel (22″35) e il russo Oleg Kostin (22″79): “sono davvero contento, è stata la prima medaglia del Brasile – le parole di Nicholas – e pensare che non sarei qui se non fosse stato per l’invito della Fina. A 39 anni sto facendo la storia del nuoto, e per questo sono ancora più felice“.

