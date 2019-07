Mondiali di Tiro a Volo – Subito una medaglia per l’Italia, Mauro De Filippis vince l’argento nella fossa olimpica

Il marito di Jessica Rossi chiude al secondo posto la gara di fossa olimpica maschile, regalando la prima medaglia all’Italia ai Mondiali di tiro a volo

L’Italia comincia alla grande i Mondiali di tiro a volo, conquistando subito un argento nella gara di fossa olimpica maschile. Mauro De Filippis infatti chiude al secondo posto, sconfitto (45-39/50) solamente dal tiratore britannico Matthew Coward-Holley al termine di una bellissima finale condizionata dal vento.

A completare il podio sul terzo gradino il kuwaitiano Khaled Al Mudhaf (33/40), mentre chiude quinto l’altro italiano Valerio Grazini al contrario di Giovanni Pellielo, fuori dalla top six. Deluso quest’ultimo al termine della gara: “la qualificazione alle Olimpiadi non è una ossessione, a Tokyo per noi 300 tiratori di 87 paesi ci saranno otto posti in meno perché li hanno ‘girati’ alle donne. Io faò di tutto per esserci, ma la vita non è fatta solo di piattelli che volano e di uno sport in cui l’Italia è comunque numero uno al mondo. Io finora avevo sottovalutato cose come l’importanza di riuscire a camminare e quindi penso anche ad altro, e agli altri“. Soddisfatto e contento invece De Filippis: “io il signor Rossi? Avere Jessica come moglie per me è uno stimolo in più. Ora penso anch’io alle carte olimpiche e dico che l’Italia con una squadra cosi’ ha tutte le carte in regola per ottenerle. Intanto abbiamo cominciato bene i Mondiali“. La moglie di De Filippis, l’olimpionica Jessica Rossi, non va invece oltre l’undicesimo posto nella prova femminile vinta dall’americana Carroll, davanti alla cinese Wang e alla spagnola Galvez.

