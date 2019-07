Mondiali di nuoto sincronizzato 2019 – Ferro e Cerruti chiudono seste nel libero combinato, oro alla Russia

La coppia azzurra non riesce a migliorare il sesto posto ottenuto nelle qualificazioni, chiudendo alle spalle della Spagna. Oro alla Russia, davanti a Cina e Ucraina

Costanza Ferro e Linda Cerruti non vanno oltre il sesto posto nella finale del libero combinato di nuoto sincronizzato, confermando il piazzamento ottenuto dopo le qualificazioni.

Prova comunque convincente quella delle azzurre, che chiudono con il punteggio di 91.0000 (Execution 27.3000, Artistic Impression 36.4000, Difficulty 27.3000). Un risultato migliore di mezzo punto rispetto ai preliminari, soprattutto grazie al balzo in avanti compiuto nell’impressione artistica. Un incremento che non permette comunque a Ferro e Cerruti di saltare davanti alla Spagna, abile a chiudere con 91.7000 (Execution 27.3000, Artistic Impression 36.8000, Difficulty 27.6000). La medaglia d’oro va al collo della Russia, mentre completano il podio Cina e Ucraina. “Siamo contente per la prestazione – le parole di Linda Cerruti – il punteggio è migliorato nonostante la stanchezza e siamo riuscite a tenere l’esercizio dall’inizio alla fine con la stessa energia. Speravamo di superare la Spagna, ci siamo avvicinati, ma tutti sapevamo che sarebbe stato molto complicato scavalcare Carbonell, una grandissima atleta, la più medagliata della storia del sincro a livello mondiale“.

Soddisfatta anche Costanza Ferro: “i risultati registrano un avvicinamento delle squadre, il distacco con la Spagna si è ridotto e anche in alto sembra muoversi qualcosa. Il nostro esercizio è molto bello. La prima parte ti carica grazie alla musica e ai movimenti pieni di energia. Poi nel finale aumenta la velocità ed infatti è importante arrivarci bilanciando lo sforzo. L’ultima parte della routine l’abbiamo aggiunta per aumentare la difficoltà dopo le esperienze in coppa del mondo e il parere dei giudici. Pensiamo che sia la direzione giusta per elevare ancora la nostra prestazione”.

