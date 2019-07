Mondiali di nuoto sincronizzato 2019 – Linda Cerruti stacca il pass per la finale del solo libero, comanda la Romashina

L’azzurra chiude le qualificazioni al sesto posto, accedendo così all’atto conclusivo in programma il 17 luglio alle 12 italiane

Buona prestazione per Linda Cerruti nella routine ‘free’ del solo, l’atleta italiana chiude al sesto posto staccando così il pass per la finale, in programma il 17 luglio (ore 12.00 italiane).

Sulle note di ‘Angel’ dei Massive Attack, la ligure totalizza il punteggio di 90.2333 (Esecuzione: 27.1000, Impressione Artistica: 36.1333. Difficoltà: 27.0000), lanciando il guanto di sfida alla canadese Jacqueline Simoneau, davanti all’azzurra per soli 2 decimi di punto. In testa sempre la solita Svetlana Romashina, capace di ottenere lo score di 96.4667 (29.1000 nell’esecuzione, 38.6667 nell’impressione artistica e 28.7000 nelle difficoltà). Dietro la campionessa del mondo in carica si piazza la spagnola Ona Carbonell e la giapponese Yukiko Inui (92.5667).

