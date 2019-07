Mondiali di nuoto 2019 – Il Settebello fa en plein: Germania ko, gli azzurri ai quarti

Il Settebello vola ai quarti di finale: battuta la Germania, azzurri a punteggio pieno in testa alla classifica del Girone D

Il Settebello sorride a Gwuangju: seppur la partita di oggi sia stata tiratissima e difficile per gli azzurri di coach Campagna, la Nazionale italiana di pallanuoto è riuscita ad avere la meglio sulla Germania, trionfando per 7-8. Una vittoria che manda a punteggio pieno l’Italia in vetta alla classifica del girone, permettendo così al Settebello di staccare direttamente il pass per i quarti di finale della rassegna iridata.

