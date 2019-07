Mondiali di nuoto 2019 – Detti in finale nei 400 sl, record Di Liddo nei 100 farfalla: i risultati delle prime batterie

Si sono disputate questa mattina le prime batterie del programma di nuoto a Gwangju, subito in evidenza gli azzurri

Comincia lo spettacolo del nuoto al Nambu University Municipal Aquatics Center, sede dei Mondiali in corso di svolgimento a Gwangju in Corea del Sud. Bene gli azzurri nelle batterie svoltesi nella notte italiana, molti i pass staccati per semifinali e finali che andranno in scena nel primo pomeriggio.

Gabriele Detti comincia alla grande nei 400 stile libero uomini, l’italiano infatti accede alla finale insieme a Marco De Tullio. Quarto crono per il primo (3’45″49) e settimo per il secondo (3’45″99), mentre è del cinese Sun Yang il miglior tempo in 3’44″10. Bene anche Elena Di Liddo nei 100 farfalla donne, che piazza uno straordinario 57″18 che le vale il quarto tempo e il nuovo record italiano, cancellando il precedente 57″22 di Ilaria Bianchi. L’azzurra si qualifica così in semifinale, così come Ilaria Bianchi che tuttavia non brilla con il 15° tempo. Semifinale nei 200 misti anche per Ilaria Cusinato, che tuttavia non incanta in batteria prendendosi il 12° crono in 2’12″16. Piero Codia sorride per la qualificazione alla semifinale dei 50 farfalla uomini, nonostante il tempo di 23″52 non lo inserisca tra i favoriti per la vittoria finale. Turno superato anche per Nicolò Martinenghi (14° in 59″58) e per Fabio Scozzoli (15° in 59″61) nei 100 rana uomini, ma conquistare la finale non sarà facile. Nella 4×100 sl maschile infine l’Italia chiude quinta e stacca il pass per la finale, ma difficilmente Santo Condorelli (48″67), Manuel Frigo (47″90), Alessandro Bori (48″49) e da Alessandro Miressi (47″60) potranno puntare ad una medaglia.

