Mondiali di nuoto 2019 – Dalla finale dei 5 km femminili al Settebello: il programma delle gare di mercoledì 17 luglio

Tanta carne al fuoco nella giornata di mercoledì, si comincia con la finale dei 5 km femminili per concludere con l’ultimo atto dei tuffi dalla piattaforma di 10 metri

Cominciano ad entrare nel vivo i Mondiali di Gwangju, rassegna che continua a regalare spettacolo di giorno in giorno. Il programma di domani si apre con la finale dei 5 km femminili di nuoto di fondo, seguita poi dai preliminari maschili di tuffi dal trampolino di 3 metri.

Non manca il nuoto sincronizzato con i preliminari del team libero, mentre per quanto riguarda la pallanuoto scenderà in acqua il Settebello contro il Giappone. Si chiude con due finali: quella del solo libero nel nuoto sincro e quella dei tuffi femminili dalla piattaforma di 10 metri, dove conta di esserci anche Noemi Batki.

Il programma di mercoledì 17 luglio

Ore 1:00, Nuoto di fondo – FINALE 5 km femminili

Ore 3:00, Tuffi – Trampolino 3 metri preliminari maschili

Ore 4:00, Nuoto sincronizzato – Team libero preliminari

Ore 8:30, Tuffi – Trampolino 3 metri semifinali maschili

Ore 9:30, Pallanuoto maschile – Giappone-ITALIA

Ore 12:00, Nuoto sincronizzato – FINALE Solo libero

Ore 13:45, Tuffi – FINALE Piattaforma 10 metri femminili

