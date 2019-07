Mondiali di nuoto 2019 – Giornata di finali per tuffi e sincro: il programma delle gare di sabato 20 luglio

Si comincia con la finale del trampolino da tre metri sincro per concludere con quella dalla piattaforma da dieci metri maschile: in mezzo il sincro

In attesa di cominciare a vivere le emozioni del nuoto, che scatterà domenica con le prime batterie, domani vanno in scena le finali dei tuffi e del sincronizzato. Si comincia con quella del trampolino da tre metri sincro mixed, per proseguire poi con gli ultimi atti del duo mixed libero e del libero combination. Infine, il sipario calerà con la finale dei tuffi dalla piattaforma 10 metri maschile. Ecco gli orari italiani:

Il programma di sabato 20 luglio

Ore 8:30, Tuffi – FINALE Trampolino 3 metri sincro mixed

Ore 10:00, Nuoto sincronizzato – FINALE Duo mixed libero

Ore 12:00, Nuoto sincronizzato – FINALE Libero combination

Ore 13:45, Tuffi – FINALE Piattaforma 10 metri maschile

