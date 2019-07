L’Italia della staffetta mixed mista sesta con record italiano ai Mondiali di nuoto 2019

Splendido oro per l’Australia nella staffetta mixed mista ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju, in Corea del Sud. Al secondo posto si sono piazzati gli Stati Uniti, a soli due centesimi dalla squadra australiana, seguiti dalla Gran Bretagna. Sesti invece gli azzurri: Sabbioni, Scozzoli, Di Liddo e Pellegrini hanno chiuso la loro gara col tempo di 3’43″27, stabilendo il nuovo record italiano.

