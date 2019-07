Mondiali di calcio femminile – Vincono ancora gli Stati Uniti: la reazione di Trump

Donald Trump si complimenta con la Nazionale femminile statunitense di calcio dopo la vittoria ai Mondiali 2019

La Nazionale statunitense femminile si conferma campione del mondo di calcio femminile: Rapinoe e compagne hanno trionfato oggi contro l’Olanda, alzando al cielo per la quarta volta la coppa del mondo. Una grande gioia per il Presidente Trump: “congratulazioni alla squadra di calcio femminile Usa per la vittoria della Coppa del mondo! Un gioco meraviglioso ed eccitante. L’America è orgogliosa di tutte voi!“, ha twittato dopo la vittoria degli USA.

Trump ha poi risposto alla domanda dei giornalisti che volevano sapere se avrà intenzione di invitare la Nazionale alla Casa Bianca, dopo i botta e riposta con Rapinoe: “non ci abbiamo ancora pensato” ha risposto.

