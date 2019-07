Mondiali Calcio femminile – Stati Uniti in finale anche senza Rapinoe: decide Alex Morgan, Naeher para un penalty

Gli Stati Uniti superano 1-2 l’Inghilterra e accedono alla finale dei Mondiali di Calcio femminile: Megan Rapinoe assente per infortunio, ci pensa Alex Morgan a segnare il gol vittoria. Decisivo anche il portiere Naeher che para il rigore dell’eventuale pareggio

I Mondiali di Calcio femminile hanno la loro prima finalista. Gli Stati Uniti staccano il pass per l’ultimo atto di Francia 2019 battendo 1-2 l’Inghilterra in una partita sofferta e ricca di colpi di scena. Il primo arriva addirittura prima del fischio d’inizio, quando Megan Rapinoe viene data a sorpresa in panchina. Nel corso della serata Fox Sport svela un possibile infortunio al bicipite femorale della regina delle marcatrici del torneo. Primato che Rapinoe ha dovuto cedere proprio alle due protagoniste della serata: Ellen White e Alex Morgan, entrambe in gol.

La prima marcatura arriva con Christen Press, sostituta di Raipone che insacca di testa su cross di Kelley O’Hara. Nove minuti dopo arriva il pareggio di Ellen White, abile a deviare in rete il cross di Beth Mead. Al 31’ controsorpasso USA con la solita Alex Morgan, ancora una volta di testa su assist di Lindsay Horan. Nel secondo tempo Ellen White firma la sua doppietta personale, ma il VAR annulla per fuorigioco. L’Inghilterra ha poi l’occasione di rifarsi, quando il VAR assegna un calcio di rigore alle britanniche per fallo di Sauberbrunn su White. Dal dischetto Stephanie Houghton si fa ipnotizzare da Alyssa Naeher che salva il risultato e regala il pass per la finale alle sue compagne.

