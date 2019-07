Mondiali Calcio femminile – L’esultanza di Alex Morgan fa discutere: dopo il gol ‘beve il tè’ in faccia alle inglesi [VIDEO]

Alex Morgan firma il gol della vittoria degli Stati Uniti sull’Inghilterra, ma l’esultanza fa discutere: la calciatrice USA fa finta di bere del tè davanti alle calciatrici britanniche

Serata da incorniciare per Alex Morgan. La calciatrice statunitense ha segnato il gol vittoria che ha permesso agli Stati Uniti di battere l’Inghilterra e accedere alla finale dei Mondiali di Calcio femminile, diventando la miglior marcatrice del torneo, il tutto nel giorno del suo compleanno. L’esultanza dopo il gol ha fatto però molto discutere. L’attaccante degli Stati Uniti ha celebrato la sua rete mimando la ‘bevuta del tè‘, gesto tanto caro alle inglesi che ovviamente non hanno preso bene il gesto.

Lianna Sanderson, calciatrice inglese della Juventus, ospite a beIN Sports ha commentato: “può celebrare come vuole, ma per me quanto visto è sgradevole, non ce n’era bisogno. Mi aspettavo che potesse segnare, ma non che potesse esultare così. Amiamo il nostro tè in Inghilterra, è ciò per cui siamo conosciuti, perciò credo sia un gesto sgradevole”.

Another view of the iconic Alex Morgan Celebration! #ENGUSA #FIFAWWC pic.twitter.com/3E5qSg65io — Seattle Sounders FC Fanpage (@SeattleSounder6) 2 luglio 2019

Valuta questo articolo