Mondiali di Beach Volley – Lupo-Nicolai al primo posto in classifica, risultati e programma delle coppie azzurre

Campionati Mondiali beach volley: risultati e programma delle coppie azzurre ad Amburgo

Lupo-Nicolai chiudono la pool al primo posto in classifica

E’ arrivato il terzo successo consecutivo per Daniele Lupo e Paolo Nicolai nell’ultima gara della fase a gironi e domani affronteranno gli iraniani Salemi-Vakili nei sedicesimi di finale (orario da definire). Nella gara di oggi, i vice campioni olimpici, hanno superato i brasiliani Andre-George 2-1 (25-23, 16-21, 15-12) al termine di un match che, seppur valido solo per il primo posto con le due formazioni già certe del passaggio del turno, è stato combattuto e tirato dall’inizio alla fine. Nel primo parziale, i due azzurri sono riusciti a spuntarla al termine di un lunghissimo botta e risposta, protrattosi fino al (25-23) finale arrivato dopo tre set point annullati dai verde-oro. Dopo aver concesso il secondo parziale, poi, Daniele e Paolo si sono rialzati nuovamente nel tie-break portandosi a casa la vittoria e il primo posto nella pool.

Tabellone maschile classifica pool H

Lupo-Nicolai (Ita) 6 p, Andre-George (Bra) 5 p, Seidl-Rob. Waller (Aut) 4 p, Soares-Nguvo (Moz) 3 p

Menegatti-Orsi Toth volano agli ottavi di finale

Non si ferma il cammino di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth ai Campionati Mondiali di Amburgo. Le due azzurre, infatti, hanno superato questo pomeriggio le argentine Gallay-Pereyra 2-1 (24-26, 21-17, 16-14), guadagnandosi l’accesso tra le migliori sedici. Un risultato importante, arrivato al termine di una gara nella quale dopo aver concesso un primo parziale combattutissimo, le atlete tricolori non si sono disunite, riuscendo a riportare il match in parità al termine di un secondo set per lunghi tratti a senso unico. Nel tie-break, poi, le due formazioni non si sono risparmiate, affrontandosi a viso aperto e dando vita ad un lungo botta e risposta. Nel finale, sono state le azzurre a trovare il guizzo vincente, che è valso il passaggio del turno. Questa sera, al termine dei sedicesimi di finale femminili, si conosceranno le avversarie di Marta e Viktoria per la gara di domani.

Ranghieri-Caminati impegnati alle 19.15 nel lucky losers

La coppia azzurra composta da Alex Ranghieri e Marco Caminati, non è rientrata nelle quattro migliori terze che hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta. I due atleti tricolori, dunque, si giocheranno il passaggio ai sedicesimi di finale contro i padroni di casa Bergmann-Harms alle 19.15 nel lucky losers.

Aggiornamento medico sulle condizioni di Adrian Carambula

Sono in costante osservazione le condizioni fisiche di Andrian Carambula: l’atleta, infatti, sta provando a recuperare dallo stiramento procuratosi nell’ultimo match della pool, che era valso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Il giocatore, d’accordo con il suo staff, deciderà domani se scendere in campo o meno per la gara contro gli svizzeri Heidrich-Gerson, valida per i sedicesimi di finale.

Risultati e calendario

28 giugno Menegatti Orsi Toth-Mcnamara Mcnamara 2-0 (21-18, 21-15), Doppler Horst Ranghieri Caminati 2-0 (21-18, 21-15) Cherif Ahmed-Rossi Carambula 2-1 (19-21, 21-14, 18-16)

29 giugno Ranghieri Caminati- Krasinikov Stoyanovsky 0-2 (16-21, 18-21), Menegatti Orsi Toth- Michellle-Pati 2-0 (21-11, 21-12), Koekelkoren Van Walle-Rossi Carambula 1-2 (22-20, 18-21, 10-15), Nicolai Lupo-Soares Nguvo 2-0 (21-12, 21-4)

30 giugno Nicolai Lupo- Seidl Rob. Waller 2-0 (21-15, 21-13)

1 luglio Perusic Schweiner-Rossi Carambula 0-2 (18-21, 20-22), Ranghieri Caminati- Gottsu Ageba 2-0 (21-15, 21-17), Menegatti Orsi Toth-Ittlinger Laboureur 2-0 (21-17-21-15)

3 luglio Nicolai Lupo-Andre George 2-1 (25-23, 16-21, 15-12), Menegatti Orsi Toth-Gallay Pereyra 2-1 (24-26, 21-17, 16-14), Ranghieri Caminati- Bergmann-Harms (ore 19.15)

