Mondiali Basket 2019 – Il Team USA incassa un altro no: Bradley Beal annuncia il suo forfait

Bradley Beal ha annunciato il suo forfait dai Mondiali di Basket 2019: il Team USA perde un altro pezzo importante del suo roster

Passano i giorni e il Team USA perde un campione dopo l’altro. Anthony Davis, James Harden, Eric Gordon e CJ McCollum nelle ultime settimane hanno negato la proprima presenza alla kermesse cinese, preferendo preparare al meglio la prossima stagione NBA che li vedrà protagonisti con le rispettive franchigie.

Nelle ultime ore, secondo ESPN, anche Bradley Beal avrebbe annunciato il suo forfait. L’agente del giocatore ha comunicato l’intenzione del playmaker dei Wizards di non partecipare ai Mondiali di Basket 2019, non per dare priorità all’NBA questa volta, ma perchè in attesa di diventare padre per la seconda volta. La nascita del nuovo membro della famiglia Beal dovrebbe avvenire durante la competizione e Bradley Beal non ha intenzione di perdersela.

