Mondiali Basket 2019 – Team USA, Anthony Davis non ci sarà: i Lakers sono la priorità

I Mondiali di Bakset 2019 perdono un altro grande protagonista. Anthony Davis, stando a quanto riportato da ESPN, non prenderà parte alla spedizione cinese con il favoritissimo Team USA. Il ‘Moniciglio’ lavorerà al meglio durante la pausa estiva per farsi trovare pronto per la nuova stagione NBA, la prima con la maglia dei Los Angeles Lakers, con i quali darà l’assalto al titolo NBA. Davis aveva partecipato alle Olimpiadi 2012 e ai Mondiali 2014.

