Mondiali Basket 2019 – Il Team USA perde un’altra stella, James Harden rinuncia alla rassegna iridata

Il ‘Barba’ ha deciso di rinunciare ai Mondiali in Cina, preferendo prepararsi per la nuova stagione NBA

Prima Anthony Davis, adesso anche James Harden. Il Team USA perde un’altra stella in vista del Mondiale di Basket 2019, in programma in Cina dal 31 agosto al 15 settembre.

La selezione guidata da Gregg Popovich non potrà contare sul ‘Barba‘, che ha deciso di tirarsi indietro per preparare al meglio la nuova stagione NBA, che vedrà i Rockets tra i favoriti grazie all’arrivo di Russell Westbrook. Il cestista americano ha annunciato la sua decisione in occasione del camp per bambini organizzato a Houston. Nonostante l’assenza di Harden e Davis, il Team USA resta comunque la formazione da battere, considerando i campioni che lo compongono. Al momento i convocati di Popovich sono 18, ma dopo il raduno di Las Vegas verranno scelti i 12 che partiranno per la Cina. Ecco la lista completa: Harrison Barnes (Kings), Bradley Beal (Wizards), Andre Drummond (Pistons), Eric Gordon (Rockets), Tobias Harris (Sixers), Kyle Kuzma (Lakers), Damian Lillard (Blazers), Brook Lopez (Bucks), Kevin Love (Cavs), Kyle Lowry (Raptors), CJ McCollum (Blazers), Khris Middleton (Bucks), Paul Millsap (Nuggets), Donovan Mitchell (Jazz), Jayson Tatum (Celtics), PJ Tucker (Rockets), Myles Turner (Pacers), Kemba Walker (Celtics).

