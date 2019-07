Mondiali Basket 2019 – Gallinari sicuro: “l’emozione che ti dà una medaglia con la Nazionale è impagabile”

Il Gallo ha parlato in occasione del Media Day tenutosi nella mattinata di oggi nella sede di Sky Sport a Milano

Il Mondiale in Cina si avvicina, l’Italia si prepara al meglio per provare ad andare più avanti possibile nella competizione. Non sarà però un’impresa semplice, considerando che del gruppo azzurro, solo Marco Belinelli ha disputato in passato un Mondiale.

Un deficit di esperienza che comunque non spaventa Danilo Gallinari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del Media Day tenutosi questa mattina: “è la prima volta, c’è un’emozione e una carica particolare. E’ così un po’ per tutti, solo Belinelli ha già giocato un Mondiale. Penso possa confermarlo anche chi ha giocato e vinto in Nba, l’emozione che ti dà una medaglia con la nazionale non te la dà nessuna competizione. I nostri punti di forza possono essere la chimica, la carica agonistica e il talento sul perimetro“.

Valuta questo articolo