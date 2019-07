Mondiali Basket 2019 – Italia, scoppia il caso Daniel Hackett! Duro sfogo social: problemi con la Federazione?

In casa Italia rischia di scoppiare un caso relativo alla situazione di Daniel Hackett: il playmaker azzurro posticipa il suo arrivo al raduno e si sfoga su Instagram

A qualche settimana dall’inizio dei Mondiali di Basket 2019, in casa Italia rischia di scoppiare un caso relativo alla situazione di Daniel Hackett. Il playmaker campione d’Europa con il CSKA Mosca ha posticipato il suo arrivo al raduno pre-Mondiale a causa di non meglio specificati problemi personali.

A tale decisione è seguito un duro sfogo su Instagram che, secondo molti, potrebbe nascondere dei problemi con la Federazione: “non capiscono la differenza tra l’amore per il gioco e lo scherzo politico. Non rispettano chi ha rispettato il gioco da anni e chi sul campo spende sudore da quando è bambino. Vogliono apparire vogliono comandare ma fanno solo male al nostro sport. Io sono diverso. Dico ALT. Rifletto. Le prese in giro sono state pesanti. Vergognose. Ed io non ci sto! Dico alt per chi è stato eliminato, dico alt perchè lo dicevo da anni che il sistema è malato in cima. Ed a me i piedi in testa non me li mettono. Per me, per Pesaro, per Siena per la mia famiglia. Punto“.

