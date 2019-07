Mondiali Basket 2019 – La Grecia punta tutto sugli… Antetokounmpo: convocati tutti e 3 i fratelli

Una Grecia targata Antetokunmpo: per la prima volta Giannis in campo con i suoi due fratelli con la maglia della Nazionale greca

Pochi giorni fa Giannis Antetokunmpo ha annunciato che vestirà la maglia della sua Grecia ai prossimi Mondiali di basket, in programma a settembre in Cina. Il ct greco, Thanasis Skourtopoulos, ha deciso di puntare su una squadra targata Antetokounmpo: insieme all’mvp NBA ci saranno infatti anche i fratelli Thanasis e Kostas, che giocano rispettivamente nel Panathinaikos e nei Dallas Mavericks. Si tratta della prima volta in assoluto in cui i tre fratelli giocheranno insieme con la Nazionale greca.

