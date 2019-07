Mondiali Basket 2019 – Gallinari ci crede: “i media ritengono che ci siano squadre più forti di noi, ma…”

Danilo Gallinari motivato a far bene ai prossimi Mondiali 2019 di basket: le parole del cestista azzurro

Danilo Gallinari è stato protagonista oggi a Milano dell’inaugurazione della seconda edizione del “We playground Together”, per sostenere l’integrazione sociale tramite lo sport. A margine dell’evento, il cestista azzurro ha aperto una parentesi sui Mondiali di basket 2019, che si disputeranno a settembre. “I media ritengono che ci siano squadre più forti di noi, altre hanno un palmares più importante del nostro ma possiamo essere una sorpresa: nessuno ci dà vincenti o da medaglia e possiamo sorprendere un po’ tutti. I miei compagni hanno fatto una qualificazione bellissima e se ho questa possibilità è grazie a loro. Siamo pronti, siamo carichi, fra poco inizia il raduno e non vediamo l’ora di cominciare“, ha affermato ai microfoni Sky.

“L’estate scorsa non ho potuto partecipare ma se c’è la possibilità di competere con la Nazionale non ho mai detto di no. Una medaglia mi regalerebbe delle emozioni più intense di un titolo Nba“, ha concluso.

Valuta questo articolo