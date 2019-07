Mondiali Basket 2019 – Doppio forfait per il Team USA: CJ McCollum ed Eric Gordon danno priorità all’NBA

CJ McCollum ed Eric Gordon hanno ufficializzato il loro forfait dai Mondiali di Basket 2019: i due giocatori vogliono prepararsi al meglio per nuova stagione

Dopo la conferma delle assenze di Anthony Davis e James Harden, il Team USA perde altre due pedine importanti per gli imminenti Mondiali di Basket 2019. CJ McCollum ed Eric Gordon hanno ufficializzato il loro forfait dalla kermesse iridata che si svolgerà a settembre in Cina. Entrambi i giocatori, rispettivamente di Portland e Houston, anno preferito dare priorità alle proprie franchigie per prepararsi al meglio alla prossima stagione NBA che vedrà Blazers e Rockets in lizza per un posto nei Playoff e poi…

