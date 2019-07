Mondiali Basket 2019 – Ben Simmons non farÃ  parte dellâ€™Australia: il playmaker dei Sixers lavorerÃ  in vista della stagione NBA

Ben Simmons non prenderà parte ai Mondiali di Basket 2019 con l’Australia: il playmaker dei Sixers continuerà a lavorare sul suo gioco in vista della nuova stagione NBA

L’Australia perde un tassello importante in vista dei prossimi Mondiali di Basket 2019. Gli aussie dovranno fare a meno di Ben Simmons, talentuoso playmaker in forza ai Philadelphia 76ers che, secondo Adrian Wojnarowski, è pronto a rendere ufficiale il suo forfait dalla rassegna iridata cinese. Il giocatore si dedicherà a duri allenamenti estivi per migliorare il suo gioco, specialmente in merito al tiro dalla distanza, al fine di farsi trovare pronto per la nuova stagione NBA.

