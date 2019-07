Mondiali Basket 2019 – Andrew Wiggins dà forfait: la stella dei Timberwolves non giocherà nel Canada più forte di sempre

Andrew Wiggins ha annunciato il suo forfait dalla nazionale del Canada che giocherà i Mondiali di Basket 2019: la stella dei Timberwolves vuole concentrarsi in vista della nuova stagione NBA

Nuovo forfait in vista dei Mondiali di Basket 2019. Dopo le assenze di Anthony Davis e Ben Simmons, anche un altro giocatore NBA ha deciso di non prenderà parte alla kermesse cinese. Andrew Wiggins ha comunicato al Canada la sua assenza, motivando la scelta con la volontà di concentrarsi sul training camp dei Timberwolves in vista della nuova stagione.

Nonostante la sua pesante assenza, il Canada resta una formazione davvero interessante, capace di presentarsi ai Mondiali con la sua ‘miglior versione di sempre’. Tra i più attesi il rookie dei Knicks R.J. Barrett, poi Jamal Murray dei Denver Nuggets, Shai Gilgeous-Alexander, Kelly Olynik, Tristan Thompson, Nik Stauskas, Trey Lyles, Dwight Powell e Corey Joseph.

