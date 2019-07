Mondiali Basket 2019 – Nicolò Melli operato al ginocchio, rischia il forfait dalla Nazionale: c’è lo zampino dei Pelicans?

Nicolò Melli si è sottoposto ad un intervento al ginocchio e rischia di saltare i Mondiali di Basket 2019 con l’Italia: potrebbe esserci lo zampino dei Pelicans dietro la tempistica della decisione

Nelle ultime ore l’ItalBasket ha comunicato che Nicolò Melli ha deciso di sottoporsi ad un intervento di pulizia al ginocchio destro che lo costringerebbe a saltare il training camp di Pinzolo (23/29 luglio) in vista dei Mondiali di Basket 2019, per i quali la sua presenza è in forte dubbio. Viste le tempistiche, le reali chance che ha Melli di far parte della Nazionale azzurra sono davvero risicate, e in merito alla scelta di operarsi in questi giorni potrebbe esserci lo zampino dei New Orleans Pelicans che lo vorrebbero pronto e in forma per l’inizio della prossima stagione NBA. Anche a costo di perdere il Mondiale.

