Mondiale per Club – Si giocherà dall’11 al 21 dicembre: ecco le squadre partecipanti

Inizia a delinearsi il quadro generale del Mondiale per Club 2019. Il torneo che mette di fronte tutte le squadre campionesse delle rispettive federazioni avrà luogo in Qatar dall’11 al 21 dicembre. Il sorteggio verrà disputato il 16 settembre nella sede FIFA a Zurigo. Tre squadre su 7 sono già sicure del posto: i messicani del Monterrey, vincitori della Concacaf Champions League; il club della Nuova Caledonia dell’Hienghene Sport, trionfatore nell’OFC Champions League; e gli inglesi del Liverpool, trionfatori dell’ultima Champions League e favoriti per il successo finale. Le partecipanti provenienti da Caf, AFC e Conmebol saranno rese note nei prossimi mesi.

