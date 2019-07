Mondiale Motocross Junior, la pista di Pietramurata pronta a ospitare la rassegna iridata: 21 i piloti azzurri al via

Tutto pronto a Pietramurata per ospitare una delle gare più emozionanti del panorama motociclistico giovanile

La pista di Pietramurata (TN) è pronta ad ospitare una delle gare più emozionanti dell’anno, a livello giovanile e non solo: domenica 14 luglio andrà in scena il Mondiale Motocross Junior, competizione a squadre nazionali riservata ai piloti Under 17 delle classi 125, 85 e 65 cc. Saranno ben 234 i piloti al via. Lo staff tecnico della Maglia Azzurra FMI sarà composto dal Direttore della Coordinazione Tecnica, Raffaele Prisco, dal Commissario Tecnico FMI, Thomas Traversini e dai Tecnici Stefano Barbieri (per la 65 cc), Massimo Beltrami (per i giovani della 85 cc) e Christian Beggi (che seguirà gli atleti della 125 cc). Di seguito, i piloti convocati:

125 cc

Mattia Guadagnini. Nato il: 11/04/2002. Moto: Husqvarna. N° di gara: 101

Alberto Barcella. Nato il: 04/01/2003. Moto: Ktm. N° di gara: 75

Andrea Bonacorsi. Nato il: 23/04/2003. Moto: Ktm. N° di gara: 223

Alessandro Facca. Nato il: 19/06/2002. Moto: Ktm. N° di gara: 29

Raffaele Giuzio. Nato il: 11/03/2002. Moto: Ktm. N° di gara: 22

Mirko Valsecchi. Nato il: 05/03/2002. Moto: Ktm. N° di gara: 532

Andrea Roncoli. Nato il: 20/05/2003. Moto: Husqvarna. N° di gara: 115

85 cc

Patrick Busatto. Nato il: 02/02/2007. Moto: Ktm. N° di gara: 94

Alessandro Gaspari. Nato il: 12/12/2008. Moto: Yamaha. N° di gara: 247

Alberto Sanna. Nato il: 24/09/2008. Moto: Ktm. N° di gara: 71

Valerio Lata. Nato il: 06/07/2005. Moto: Ktm. N° di gara: 3

Matteo Luigi Russi. Nato il: 06/01/2005. Moto: Ktm. N° di gara: 88

Simone Pavan. Nato il: 12/01/2005. Moto: Ktm. N° di gara: 251

Ferruccio Zanchi. Nato il: 06/09/2006. Moto: Husqvarna. N° di gara: 696

65 cc

Niccolò Mannini. Nato il: 07/07/2008. Moto: Yamaha. N° di gara: 517

Edoardo Martinelli. Nato il: 25/10/2008. Moto: Husqvarna. N° di gara: 258

Andrea Maria Roberti. Nato il: 07/06/2008. Moto: Ktm. N° di gara: 58

Filippo Mantovani. Nato il: 05/03/2008. Moto: Ktm. N° di gara: 102

Paolo Martorano. Nato il: 12/12/2008. Moto: Ktm. N° di gara: 31

Samuele Mecchi. Nato il: 24/09/2008. Moto: Husqvarna. N° di gara: 511

Gennaro Utech. Nato il: 26/03/2009. Moto: Ktm. N° di gara: 911

I giovani impegnati nel Mondiale Motocross Junior lotteranno sia per assicurarsi il titolo di campione individuale che per far salire la propria nazionale sul gradino più alto del podio. Nel primo caso, i punti verranno assegnati come nel corso del Campionato del Mondo (25 al 1°, 22° al 2°, 20° al 3° fino al 20° classificato); la graduatoria per nazioni verrà invece stilata attribuendo ad ogni atleta il punteggio corrispondente alla propria posizione. Come al Motocross delle Nazioni, il primo classificato guadagnerà un punto, il secondo due e così via. Vincitrice della competizione sarà la squadra che al termine di tutte le heat avrà ottenuto meno punti, tenendo in considerazione solo i risultati del proprio miglior pilota di ogni categoria.

Giovedì 20 giugno gli azzurri si sono allenati a Pietramurata con l’obiettivo di fare gruppo e comprendere a fondo il meccanismo del Mondiale Motocross Junior, una gara diversa da tutte le altre.

“Sono molto soddisfatto di come si è svolta la giornata”, spiega il Commissario Tecnico FMI Thomas Traversini. “Con i ragazzi della 85 e 65 cc, abbiamo analizzato approfonditamente ogni tratto della pista perché è molto particolare vista l’ampiezza dei salti per queste categorie. Ci siamo concentrati anche sulle partenze. Con i giovani della 125 cc abbiamo svolto un lavoro simile, ma loro già conoscono questo tracciato. Unico assente era Alessandro Facca a causa di una distorsione a una caviglia, ma si è allenato sul tracciato al ritorno dal GP di Germania. Voglio ringraziare il Moto Club Arco per aver preparato tutto in maniera perfetta. Relativamente alla scelta dei piloti, per la 125 cc ho convocato i migliori a livello europeo perché l’esperienza internazionale è fondamentale in questa manifestazione. In merito alle altre categorie, ho premiato i migliori azzurri dei campionati continentali e inoltre voglio che altri piloti di prospettiva accumulino esperienza”.

Venerdì 12 luglio la nazionale italiana si ritroverà di prima mattina sulla pista di Pietramurata. Sabato si svolgeranno le qualifiche e domenica le manche di gara.

Valuta questo articolo