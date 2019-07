Milano-Cortina, un evento ‘light’ per le finanze pubbliche: l’impatto economico supererà i 3 miliardi di euro

Secondo i dati diffusi da Confturismo-Cobfcommercio, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 dovrebbero avere un impatto economico che potrebbe superare i 3 miliardi di euro

L’euforia per l’assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi Invernali 2026 non si è ancora esaurita, si tratta di un successo planetario seguito nelle ultime settimane da numerose stime che stuzzicano le casse pubbliche.

Si tratterà infatti di un evento ‘light’ per quanto riguarda le finanze, al contrario dell’impatto economico che potrebbe superare i 3 miliardi di euro a fronte di costi irrisori per Stato (circa 250 milioni). Si tratta dei dati resi noti oggi a Roma da Confturismo-Cobfcommercio, sulla base di una ricerca realizzata da Andrea Giuricin dell’Universita’ Milano Bicocca. Numeri importanti, commentati anche da Luca Patanè, presidente di Confturismo-Confcommercio: “le Olimpiadi di Milano e Cortina sono una grandissima opportunità, peccato che anni fa abbiamo detto di no. Noi siamo bravi e belli, e con l’Expo di Milano lo abbiamo dimostrato: faremo bene anche le Olimpiadi. Serve un coordinamento tra pubblico e privato per poter fare un grande evento e non buttare soldi dalla finestra“.

Valuta questo articolo