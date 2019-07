Milano-Cortina 2026, all’Arena di Verona la cerimonia di chiusura: la soddisfazione di Luca Zaia

Luca Zaia soddisfatto e certo del successo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: le parole del presidente del Veneto

Luca Zaia soddisfattissimo per il trionfo della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026: il presidente del Veneto è stato protagonista oggi di un incontro la Municipio di Verona, nel quale ha raccontato le sue sensazioni, in vista della rassegna a Cinque Cerchi, che prevederà la Cerimonia di chiusura all’Arena di Verona.

“Bisogna avviare una sorta di Piano Marshall delle Olimpiadi. Attorno alle Olimpiadi ci sarà una grande movimentazione e il Cio ha già garantito 925 milioni di dollari. Quindi l’assegnazione delle Olimpiadi significa portare a casa 925 milioni di dollari. Poi c’è la partita che riguarda le infrastrutture e tutto quello che serve a corredo dei Giochi olimpici. Stiamo redigendo la lista della spesa, nella quale ovviamente ci sarà anche Verona. La serata finale delle Olimpiadi non è un evento nel quale la gente arriva con il trolley pronta ad tornarsene a casa. Sarà una serata in Mondovisione: immagino già che l’Arena avrà il palco tutto in ghiaccio, ci sarà una coreografia straordinaria e credo che sarà la prima volta in cui l’anfiteatro sarà visto davvero in tutto il mondo. Sarà anche la prima volta con la cerimonia di chiusura lontana dalla sede delle Olimpiadi: ma funzionerà, vedrete“.

Valuta questo articolo