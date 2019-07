Milan, presentata la seconda maglia: il bianco rievoca i grandi trionfi del passato [VIDEO]

Presso un suggestivo rooftop del distretto finanziario di Boston, il Milan ha presentato la sua seconda maglia per la stagione 2019-2020. I rossoneri hanno deciso di affidarsi alla classica divisa bianca, tanto cara ai tifosi, capace di rievocare i grandi successi europei del passato. Griffata Puma per la seconda stagione di fila, ma maglia presenta due bande laterali, una rossa sulla spalla sinistra e una nera sulla spalla destra, un tricolore sulla schiena sopra il numero, davanti stemma sul cuore e logo Puma a destra, nonchè sponsor Fly Emirates al centro.

Questo il commento di Franco Baresi, presente in qualità di ambasciatore del Milan: “in effetti diciamo che è una maglia che si porta dietro qualche ricordo. Sono sempre state finali epiche. La maglia bianca per il Milan e i milanisti è sinonimo di eleganza e fascino. È il nostro portafortuna e resterà sempre nella storia“.

