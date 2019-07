Milan, Piatek cambia numero di maglia: il polacco sfida la maledizione della 9 [FOTO]

L’attaccante polacco ha deciso di lasciare la maglia numero 19 prendendo invece la 9, l’annuncio con una Instagram Story

Krzysztof Piatek non ha paura di nessuna maledizione, tanto meno di quella relativa alla maglia numero 9 del Milan. L’attaccante polacco non ci ha pensato su due volte e, una volta disponibile, ha colto l’occasione al volo, lasciando il numero 19. L’annuncio è arrivato con una Instagram Story pubblicata simultaneamente dal Milan e da Piatek, condivisa durante un evento per presentare la terza maglia della Puma. L’ex Genoa dunque ha deciso di sfidare la presunta maledizione del 9, visto che dopo Inzaghi nessuno è riuscito a raccoglierne la pesante eredità, nonostante sia stata indossata da: Pato, Matri, Fernando Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, Andrè Silva e Higuain.

