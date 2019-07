Milan, le prime parole da giocatore rossonero di Theo Hernandez: “qui voglio fare la storia”

Il nuovo giocatore del Milan ha espresso le sue sensazioni dopo l’ufficialità del suo arrivo in rossonero

Theo Hernandez è un nuovo giocatore del Milan, l’ex terzino del Real Madrid è stato ufficializzato nella giornata di ieri dal club rossonero con un comunicato apparso sul proprio sito.

Oggi il classe ’97 ha espresso le sue prime sensazioni in un video diffuso dai canali social della società di via Aldo Rossi: “sono molto felice di essere venuto al Milan, è un grande club e qui voglio fare la storia. Darò il meglio di me per arrivare al massimo, voglio arrivare al top e puntare a vincere la Champions“.

