Milan, Pier Silvio Berlusconi rivela: “non guardo più i rossoneri, mi dispiace molto per Gattuso”

Il figlio dell’ex presidente del Milan ha parlato della situazione in cui versa il club rossonero, ammettendo di non seguirlo più come prima

La famiglia Berlusconi si è ormai allontanata dal mondo Milan, lo conferma Pier Silvio nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset andata oggi in scena a Santa Margherita Ligure.

Il figlio dell’ex presidente rossonero ha ammesso di non seguire le vicende del club di via Aldo Rossi come accadeva prima: “da quando non è più il nostro Milan, il Milan di mio padre, spesso non lo guardo. Il nuovo allenatore Giampaolo? Non lo conosco a sufficienza. Per Gattuso sono dispiaciuto, anche perché sono legato a lui dai ricordi di successi e di tanti momenti belli vissuti insieme. Maldini dirigente? Mi piace. Per quanto riguarda il Fondo Elliott, bisogna sperare che alla fine gli investitori riescano a fare il bene della squadra. Il bello del calcio di una volta era proprio che gli imprenditori investivano con il cuore e basta“.

Non è mancata una battuta sugli avvicendamenti in panchina in Serie A: “Conte all’Inter? E’ un bravo allenatore. Sarri alla Juve? Devo ammettere che Allegri mi sembrava vicinissimo alla squadra. Ora tutto cambia. Mi auguro per i tifosi juventini che sia un bravo allenatore anche lui“.

