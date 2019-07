Milan, Piatek pronto a ‘sparare’ di nuovo: “la numero 9 è un privilegio. Robocop? Dicono che gli assomiglio, ma…”

L’attaccante del Milan ha parlato in vista della prossima stagione, soffermandosi anche sulla scelta della maglia numero 9

I primi sei mesi di Milan sono serviti per prendere confidenza e dimostrare il proprio valore ai tifosi rossoneri, la nuova stagione invece servirà a Piatek per confermare le qualità mostrate l’anno passato.

Il ‘Pistolero‘ ha parlato ai microfoni di Milan TV dei suoi obiettivi per il campionato che sta per cominciare, soffermandosi anche sulle qualità di Giampaolo: “la preparazione sta andando molto bene, spero che questa stagione vada meglio della scorsa. Stiamo lavorando bene, giocheremo con il Benfica domenica e spero che faremo una grande partita. Adesso siamo tutti concentrati sulla tattica e sul nostro sistema di gioco, di come vuole giocare il mister. Spero che questa sia stagione positiva. Giampaolo? E’ molto professionale, c’è molta tattica nei suoi allenamenti. Ci spiega bene le sue idee di gioco ed è veramente un grande professionista. Il mister vuole un gioco veloce, uno o due tocchi, ha bene in mente come far giocare la squadra e spero in una grande stagione. Tutti mi dicono che in campo sono troppo simile a Robocop, come mi ha definito Gattuso, ma sono solo molto concentrato, penso solo a giocare e quindi ho quella espressione. Sono un ragazzo normale e anche divertente”.

Non è mancata poi una battuta sulla maglia numero 9, scelta all’inizio di questa stagione: “per me è un privilegio indossarla. Voglio far vedere le mie qualità, come ho fatto la scorsa stagione e spero di segnare molto. Posso giocare a uno o a due punte. Spero di giocare un calcio più veloce e di avere tanto spazio. La mia esultanza è un po’ il mio talismano e mi piace farla quando segno. I tifosi la adorano e io sono molto felice di questo”.

Valuta questo articolo