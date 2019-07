Milan, sospiro di sollievo per Theo Hernandez: le ultime sull’infortunio del francese

Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore del Milan hanno escluso lesioni o fratture, dunque il francese sarà pronto per l’inizio del campionato

Sospiro di sollievo per il Milan e Marco Giampaolo, l’infortunio alla caviglia subito da Theo Hernandez nel match contro il Bayern Monaco non è grave.

Gli esami a cui è stato sottoposto il giocatore a Boston hanno escluso lesioni o fratture all’articolazione, rivelando una distorsione tibio-tarsica che non dovrebbe tenere il francese lontano dai campi di gioco per molto tempo. Il precampionato di Theo Hernandez è pressoché finito, ma l’ex Real sarà comunque pronto per l’inizio del campionato, fissato per il prossimo 25 agosto. Nelle prossime ore il giocatore tornerà in Italia, effettuando a Milanello altri controlli strumentali.

