Milan, Giampaolo promuove il gruppo rossonero: “sono andati oltre le mie aspettative, mi hanno sorpreso”

Il nuovo allenatore del Milan ha commentato i primi dieci giorni di ritiro, esprimendo il proprio parere sul gruppo a sua disposizione

Dieci giorni di ritiro sono già volati in casa Milan, i rossoneri lasceranno adesso Milanello per volare negli Stati Uniti per la tournée estiva. Marco Giampaolo è parso soddisfatto di questi primi giorni di lavoro, sottolineando di essere rimasto sorpreso dalle capacità di apprendimento del gruppo.

Queste le sue parole prima della partenza: “sono stati 10 giorni di ottimo lavoro, ho trovato un gruppo di calciatori curiosi con un alto livello di professionalità e attenzione. Milanello è una struttura straordinaria, non potevo trovare di meglio. Sono contento, in questo periodo si dice sempre che siamo in luna di miele. I giocatori sono stati straordinari, sono andati oltre le mie aspettative per la capacità di apprendere. Mi hanno davvero sorpreso: dobbiamo consolidare quanto fatto, migliorare altre cose, il tempo può essere il mio primo alleato. Sono dalla mattina alla sera con la testa dentro il Milan, bisogna avere tempo e pazienza. Io penso a lavorare con grande entusiasmo“.

Valuta questo articolo