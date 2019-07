Milan, incontro con la Fiorentina per Veretout: niente accordo tra le parti per il francese

Maldini e Massara hanno incontrato Pradé e Barone per parlare di un eventuale trasferimento di Veretout in rossonero

Il Milan continua a provarci per Jordan Veretout, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato questo pomeriggio Daniele Pradé e Joe Barone, provando a raggiungere un accordo per il francese.

La dirigenza della Fiorentina ha ascoltato la proposta rossonera, ribadendo un cortese no all’offerta, più bassa rispetto a quella della Roma. I giallorossi sono molto avanti al momento avendo in mano l’accordo con il giocatore, dunque sarà complicato per il Milan scavalcare la società capitolina.

