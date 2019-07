Flamengo, l’allenatore Jorge Jesus ammette: “non facile il calcio europeo, ma sono sicuro che farà bene al Milan”

L’allenatore del club brasiliano ha ammesso l’imminente partenza di Duarte con destinazione Milan

Il Milan si prepara ad accogliere Leo Duarte, difensore brasiliano prossimo a vestirsi di rossonero. Il giocatore di proprietà del Flamengo non ha giocato nell’ultimo match contro il Botafogo, visto che il suo trasferimento in Europa è ormai imminente. A confermarlo è l’allenatore Jorge Jesus nel post gara: “ha lavorato insieme a me un mese e mezzo, è un giovane difensore centrale e non sarà facile giocare nel calcio europeo ma sono sicuro che farà bene al Milan“. Il classe ’96 attende il definitivo via libera, che arriverà una volta raggiunto l’accordo tra il Milan e il Flamengo, che incasserà circa undici milioni di euro da questa operazione.

Valuta questo articolo