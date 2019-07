Milan, domani comincia ufficialmente la stagione: la lista dei convocati per il raduno di Milanello

Il club rossonero ha annunciato la lista dei 29 giocatori convocati da Giampaolo per il raduno di Milanello

Il Milan comincia ufficialmente la nuova stagione, nella giornata di domani infatti i rossoneri si ritroveranno a Milanello agli ordini di Marco Giampaolo, presentato proprio oggi in conferenza stampa.

Questo il comunicato del club e la lista dei convocati: ‘Domani, martedì 9 luglio, il Milan si ritrova al Centro Sportivo di Milanello per dare ufficialmente il via alla stagione. Sono 29 i giocatori convocati da Mister Marco Giampaolo per il primo giorno di lavoro dell’annata 2019/2020. Quattro invece i rossoneri che si aggregheranno al ritiro in corso dopo gli impegni con le rispettive nazionali.

1) BIGLIA Lucas Rodrigo

2) BONAVENTURA Giacomo

3) BORINI Fabio

4) BRESCIANINI Marco

5) CALABRIA Davide

6) CALDARA Mattia

7) CALHANOGLU Hakan

8) CAPANNI Gabriele

9) CAPONE Andrea

10) CASTILLEJO Samuel

11) CONTI Andrea

12) DONNARUMMA Antonio

13) DONNARUMMA Gianluigi

14) EMBALO DJALO Tiago Daniel

15) FERNANDEZ SAENZ DE LA TORRE Jesus Joaquin “SUSO”

16) GABBIA Matteo

17) HERNANDEZ Theo Bernard François

18) KRUNIĆ Rade

19) MALDINI Daniel

20) MIONIĆ Antonio

21) MUSACCHIO Mateo

22) PIĄTEK Krzysztof

23) PLIZZARI Alessandro

24) REINA Pepe

25) RODRIGUEZ ARAYA Ricardo Ivan

26) ROMAGNOLI Alessio

27) SALA Alessandro

28) STRINIĆ Ivan

29) VALENTE DA SILVA André Miguel

QUI L’ELENCO DEI GIOCATORI CHE SI AGGREGHERANNO NEL CORSO DELLA PREPARAZIONE



1) CUTRONE Patrick: rientro il 18/07/2019

2) KESSIE Franck Yannick: rientro tra 5 e 10 agosto 2019

3) LAXALT Diego: rientro il 23/07/2019

4) TOLENTINO COEHLO DE LIMA Lucas “PAQUETÁ”: rientro il 30/07/2019

Valuta questo articolo