Calciomercato Mialn – Ceballos si allontana: l’indizio che porta al Tottenham è inequivocabile [FOTO]

Milan e Real Madrid nelle scorse settimane hanno avuto diversi contatti piuttosto fitti, nei quali si sono discussi i termini di cessione di diversi giovani esuberi dei Blancos. In rossonero è arrivato Theo Hernandez, ma la coppia Maldini-Boban sogna il possibile colpo da 90 a centrocampo: il giovane e talentuoso Dani Ceballos, campione d’Europa under 21 con la Spagna. Il giocatore però sembra interessato al corteggiamento del Tottenham. Un’indizio social delle ultime ore avrebbe ulteriormente avvicinato lo spagnolo agli Spurs: Ceballos ha postato una foto su Instagram nella quale simula una telefonata nella classica cabina londinese. La pista che porta al Milan sembra raffreddarsi, ovviamente non soltanto per la foto: la maggiore disponibilità economica del Tottenham, utile sia ad accontentare le richieste del Real Madrid che quelle del giocatore, nonché la qualificazione alla prossima Champions League, rendono il club londinese la meta più gettonata per l’arrivo di Ceballos.

