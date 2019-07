Milan-Bayern Monaco, Giampaolo ammette: “la squadra ha grandi qualità. Hernandez? Ci penseranno i dottori”

L’allenatore rossonero ha commentato la sconfitta maturata contro il Bayern Monaco in International Champions Cup

Prima uscita stagionale e prime indicazioni positive per Marco Giampaolo, alquanto felice per la prestazione fornita dal suo Milan nel match di International Champions Cup contro il Bayern Monaco.

Nonostante la sconfitta per 1-0, l’allenatore rossonero ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Milan TV: “ho avuto tanti riscontri positivi, ho percepito molto impegno, molta attenzione nelle cose che in questi dieci giorni abbiamo studiato. Per noi era la prima partita, per il Bayern Monaco la terza di alto livello: ho visto i ragazzi sacrificarsi e soffrire, dando il massimo in questo momento. Ci sono un po’ di cose da mettere a posto e ho avuto diversi spunti per lavorare nel miglior modo possibile sulle cose che vanno sistemate. Oggi avevamo fuori tanti giocatori forti, ma abbiamo comunque giocato bene. La squadra ha grandi qualità, i calciatori capiscono subito cosa manca e lavorano bene per rimediare, ma per assimilare un certo tipo di gioco ci vuole del tempo. Questo torneo ci dà la possibilità di confrontarci con squadre di alto livello ed è sempre importante: il risultato lascia il tempo che trova, a me interessa la crescita della squadra e da questo punto di vista posso ritenermi soddisfatto. Theo Hernandez? Fin quando è rimasto in campo mi è piaciuto molto, ha abbinato grande qualità a grande forza fisica. Ora ci penseranno i dottori a darci un quadro preciso del suo infortunio. Gabbia? Mi è piaciuto molto, in quel ruolo chiedo un alto livello di attenzione nella lettura. Quando si trovano giocatori disponibili è sempre più facile lavorare“.

