Milan, il post d’addio di Cutrone è commovente: “volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare…” [FOTO]

Ufficializzato il suo passaggio al Wolverhampton, l’attaccante italiano ha voluto salutare il Milan con un commovente post sui social

Si chiude dopo tredici anni l’avventura di Patrick Cutrone con la maglia del Milan, cominciata con la maglia degli Esordienti B e terminata con l’esordio in prima squadra.

Momenti splendidi, gol importanti ed esultanze da ricordare con un post social commovente, pubblicato oggi dall’attaccante italiano dopo il suo ufficiale trasferimento al Wolverhampton. Questo il messaggio: “Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare… Caro Milan, è così. Mi hai accolto a 8 anni, ero un bambino che sognava di far gol a San Siro. Adesso sono cresciuto come calciatore e come uomo. Rossonero, in campo e nella vita. Un onore immenso. Grazie davvero a tutti: dallo staff, ai miei compagni. E un grosso abbraccio ai miei tifosi. Per sempre nel mio cuore: mi avete fatto sentire amato in ogni momento. Per me lasciare un ricordo nel vostro cuore è la vittoria più bella. Auguro il meglio alla società che amo, ai miei compagni e a voi tifosi! Con tutto il cuore, rossonero. Patrick“.

Valuta questo articolo