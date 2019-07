Mertens, la dedica social alla moglie è hot: “mi mancherai! E mi mancheranno anche le tue…” [FOTO]

Dedica maliziosa di Dries Mertens alla moglie: l’attaccante del Napoli posta una foto della bella Kat, ammettendo che le mancherà… come le mancheranno le sue forme!

Le vacanze per i calciatori stanno per terminare. Le stelle della serie hanno già iniziato, chi più chi meno, i propri ritiri di preparazione in vista della nuova stagione di Serie A. Dries Mertens, pronto a tornare in campo con il suo Napoli, ha postato una simpatica dedica social nei confronti della moglie Kat Kerkhofs. Fra le storie Instagram del calciatore ne è presente una che ritrae la bella Kat intenta a bere del vino, con la scritta: “mi mancherà questa qui“. Che dolce, vero?! Ma basta scorrere più in basso la foto, per leggere un’altra scritta più piccola, posta solo la generosa scollatura della donna: “mi mancheranno anche queste due…“.

Valuta questo articolo