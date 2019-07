Mercato Olimpia Milano – Vicina la risoluzione di James Nunnally: pronto il trasferimento in Cina

James Nunnally pronto a risolvere il suo contratto con l’Olimpia Milano: l’ex Avellino e Fenerbahce firmerà con gli Shanghai Sharks

L’arrivo di Ettore Messina sulla panchina dell’Olimpia Milano ha portato con sé diversi cambiamenti. Uno fra tutti riguarda gli status di due dei migliori giocatori della passata stagione, Mike James e James Nunnally. Se per il primo è in atto un vero e proprio braccio di ferro, tra presunte bugie e chiare esclusioni dal progetto, per il secondo è vicina la risoluzione contrattuale. Secondo Sportando, Nunnally e l’Olimpia Milano starebbero mettendo a posto gli ultimi dettagli prima di dirsi addio. L’ex Avellino e Fenerbahce sarà dunque libero di firmare con la squadra cinese Shanghai Sharks.

