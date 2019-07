Mercato Olimpia Milano – Michael Roll e Shelvin Mack in arrivo: Mike James in uscita

Doppio colpo in arrivo per l’Olimpia Milano: firmati Michael Roll dal Maccabi Tel Aviv e Shelvin Mack dai Charlotte Hornets. Mike James al passo d’addio

Doppio colpo in arrivo in casa Olimpia Milano. Due profili di grande spessore alla corte di Ettore Messina. Ufficiale il biennale che lega Michael Roll, guardia-ala ex Maccabil Tel Aviv al club meneghino. Sistemati gli ultimi dettagli, è arrivata anche la firma su un biennale di Shelvin Mack, playmaker ex Grizzlies e Hornets che si prenderà lo spot da titolare della squadra. Il suo arrivo porterà all’addio di Mike James, profilo non gradito a coach Ettore Messina per il quale si sta cercando una sistemazione.

