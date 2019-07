Mercato NBA – Anche Westbrook via dai Thunder? OKC pensa al rebuilding totale

Dopo l’addio di Paul George, anche Russell Westbrook sta pensando di dire addio ai Thunder: a quel punto OKC premerebbe il pulsante del rebuilding totale

La firma di Kawhi Leonard con i Los Angeles Clippers ha dato il via ad un vero e proprio effetto domino. Diversi gli accordi firmati nelle ultime ore, fra i quali il più importante è quello di Paul George che ha raggiunto l’MVP delle Finals ai Clippers. OKC ha ottenuto nella trade Danilo Gallinari e Shai Gilgeous-Alexander (oltre ad un gran numero di scelte future), profili senza dubbio importanti, ma ben lontani dallo status e dal talento di Paul George. L’addio dell’ex Pacers è stato un duro colpo per i Thunder che potrebbero optare adesso per il rebuilding.

Steven Adams e Russell Westbrook non sembrano in grado di guidare la franchigia verso qualcosa di più dei Playoff e, anche per la postseason, ci sarebbe qualche dubbio. Secondo Sky Sport infatti, Russell Westbrook non sarebbe più così sicuro di restare ad OKC nonostante i due anni di contratto a 38 e 40 milioni. Restare in una franchigia poco competitiva sul mercato e ridimensionata dopo l’addio, improvviso, di Paul George, potrebbe far propendere RW0 per la cessione. A quel punto i Thunder opterebbero per il rebuilding totale.

